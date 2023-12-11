Відверто і про європейські справи, – Зеленський згадав про розмову з Орбаном в Аргентині
Джерело:Володимир Зеленський
Україна веде діалог з Будапештом задля покращення партнерства. Зокрема, президент Зеленський мав розмову з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
У неділю, 10 грудня, глава нашої держави з робочим візитом був в Аргентині. Власне, у Буенос-Айресі Зеленський і Орбан мали діалог, про що згадав президент України у зверненні до громадян.
Дивіться також Україну почули інші держави Латинської Америки: основне зі звернення Зеленського
Зеленський і Орбан мали розмову
Як зазначив український лідер, діалог стосувався європейських справ обох держав. Водночас ЗМІ повідомляють, що розмова відбулася в аргентинському парламенті у ложі для гостей.
На полях інавгурації (президента Аргентини – 24 Канал) говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і, зрозуміло, що про наші європейські справи,
– заявив Зеленський.
Президент України переговорив з Орбаном під час візиту до Аргентини / Фото джерел УП
Окрім того, глава нашої держави констатував, що провів перемовини з новообраним президентом Аргентини, а також лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадор. "Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю", – наголосив гарант.
Нічне звернення президента про візит до Аргентини: дивіться відео
На ютуб-каналі Сенату Аргентини з'явилося відео, на якому Володимир Зеленський – у головному законодавчому органі партнерської країни в Буенос-Айресі. Президент України дав короткий коментар представникам ЗМІ.
Володимир Зеленський у парламенті Аргентини: дивіться відео
Україна та Угорщина: важливе
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак 6 грудня заявляв, що Київ домовляється про діалог між лідерами України та Угорщини. Власне, того дня мав очільник ОП телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.
- Разом з тим у Євросоюзі остерігаються того, що Віктор Орбан може заблокувати рішення про початок переговорів нашої держави до Альянсу європейських держав. Високопосадовці зазначають, що "плану Б" на такий випадок у них немає.
- Також важливо, що Будапешт декларував наміри заблокувати подальшу фінансову підтримку України. Йдеться насамперед про виділення з боку Європейського Союзу 50 мільярдів євро для нашої держави на період від 2024 до 2027 року.