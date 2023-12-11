Відверто і про європейські справи, – Зеленський згадав про розмову з Орбаном в Аргентині

Україна веде діалог з Будапештом задля покращення партнерства. Зокрема, президент Зеленський мав розмову з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

У неділю, 10 грудня, глава нашої держави з робочим візитом був в Аргентині. Власне, у Буенос-Айресі Зеленський і Орбан мали діалог, про що згадав президент України у зверненні до громадян.

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Зеленський і Орбан мали розмову

Як зазначив український лідер, діалог стосувався європейських справ обох держав. Водночас ЗМІ повідомляють, що розмова відбулася в аргентинському парламенті у ложі для гостей.

На полях інавгурації (президента Аргентини – 24 Канал) говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і, зрозуміло, що про наші європейські справи,

– заявив Зеленський.



Президент України переговорив з Орбаном під час візиту до Аргентини / Фото джерел УП

Окрім того, глава нашої держави констатував, що провів перемовини з новообраним президентом Аргентини, а також лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадор. "Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю", – наголосив гарант.

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На ютуб-каналі Сенату Аргентини з'явилося відео, на якому Володимир Зеленський – у головному законодавчому органі партнерської країни в Буенос-Айресі. Президент України дав короткий коментар представникам ЗМІ.

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