Ще не пробував кавун, а дуже хочеться, – Зеленський жартівливо прокоментував візит до Херсона
Президент України Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Місто було деокуповано українськими військовими 11 листопада.
Зеленський жартівливо прокоментував візит до Херсона
Під час візиту до Херсона глава української держави мав коротку пресконференцію з журналістами. Один із них, Дмитро Комаров, запитався: "навіщо було їхати саме в Херсон". Зеленський дав жартівливу відповідь.
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Комаров запитав у Зеленського, чому він вирішив ризикувати і приїхати, адже міг звернутись до жителів міста в онлайн-форматі. Зеленський пояснив журналістам, чому він приїхав до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. І зробив це у жартівливій формі: "А як же херсонський кавун?".
Проте згодом глава держави зазначив, що це жарт.
Якщо чесно, то важливо бути тут. Всі ж ризикують. Військові ризикують щоденно. Журналісти ризикують. Ми ж говоримо про Херсон. Мені здається треба бути тут і підтримати херсонців. Ми обіцяємо, що реально повертаємось, що реально підіймаємо наш прапор. Хочеться емоції, енергії від людей отримати. І це мотивує,
– зазначив Зеленський.
На запитання чи президент вже пробував кавун, він відповів: "Ще ні, але дуже хочеться!".
Зеленський приїхав у звільнений Херсон: що відомо
- Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.
- "Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – процитувало слова президента видання Reuters.
- Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.
- Також під час візиту Зеленський підкреслив, що Україну не цікавить територія інших країн – лише деокупація нашої. Він додав, що не знає, куди ЗСУ піде далі, але це буде.
- Також сьогодні, 14 листопада, у Херсоні Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.
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