Секретна стратегія Білого дому щодо війни в Україні: Зеленський хоче ознайомитися з доповіддю

Минулого тижня адміністрація американського президента Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні. Такий звіт надійшов до законодавців ще 9 вересня.

З відповідною стратегією хоче ознайомитися український президент Володимир Зеленський. Про це глава держави повідомив на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві сьогодні, 20 вересня.

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Зеленський хоче побачити секретну стратегію Білого дому

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що станом на зараз поки не бачив стратегії Білого дому стосовно війни в Україні, яку подали до Конгресу Сполучених Штатів. Але хотів би з нею ознайомитися.

Щодо стратегії президента Байдена, авжеж я її не бачив. І якщо він поділиться, із задоволенням,

– заявив він.

До слова, за його словами, рішення стосовно плану перемоги України у війні безпосередньо залежить від поки ще чинного американського президента Джо Байдена, оскільки є пункти, які безпосередньо стосуються США.

Воно також залежить від інших союзників України, як зазначив глава держави. Зеленський додав, що план розрахований на рішення, які повинні бути ухвалені в період з жовтня й аж до грудня 2024 року.