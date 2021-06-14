Зеленський хоче почути чітку відповідь від Байдена щодо надання Україні ПДЧ в НАТО

Володимир Зеленський налаштований рішуче у питанні вступу України в НАТО. Він хоче почути конкретну та чітку відповідь від Джо Байдена щодо надання Україні Плану дій щодо членства.

Про це президент України сказав у спільному інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse. Зеленський нагадав, що досі існує військова загроза Росії для України.

До теми Двері в НАТО відкриті, але одностайності немає: Зеленський закликає надати Україні ПДЧ

Зеленський впевнений, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він сказав в день саміту НАТО. Тепер Україні чекає конкретних рішень від НАТО. Президент України також вважає, що США могли б надати економічну підтримку Україні.

За словами Зеленського, Росія затягує процес щодо його зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Чітких причин такої поведінки немає.

Також Зеленський наголосив на тому, що більшість російських військ все ж залишилися на кордоні з Україною.

Надання Україні ПДЧ в НАТО: останні новини