У Польщі розкритикували Зеленського через нібито втягування у війну

Якщо Польща збиватиме російські ракети й дрони над Україною, то це означатиме війну з Росією. Тож прагнучи дозволу на збиття повітряних цілей країною НАТО, Володимир Зеленський нібито намагається втягнути Польщу у війну з Росією.

Так вважає віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер Radio Zet.

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У Польщі розкритикували Зеленського

У Гавковського поцікавилися, чи справедливо українська влада поводиться щодо Польщі, на що він відповів категорично. На його думку, заяви Зеленського "не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі".

"Подарована техніка, громадяни подбали, Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не цькувати", – заявив він.

За його словами, йдеться, зокрема, про дозвіл стосовно збиття ракет над територією України. До цього раніше неодноразово закликав союзників український президент.

Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Зеленський у цих заявах хоче втягнути Польщу у війну з Росією,

– заявив він.

Віцепрем'єр очікує від України та її президента , аби вони "цінували друга, який подав руку у важкі моменти, а не критикували його.