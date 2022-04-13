Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його "братні народи"

Президент Франції Еммануель Макрон вважає українців та росіян "братніми народами". Глава держави Володимир Зеленський хотів би обговорити з ним цю його заяву.

Також Макрон зазначив, що потрібно бути обережним з таким терміном як "геноцид". Він не поспішає давати це правдиве визначення звірствам російських окупантів, повідомляє 24 канал.

До теми Макрон відмовився називати геноцидом дії Росії, а росіяни та українці для нього – брати

Зеленський хоче поспілкуватися з Макроном щодо "братніх народів"

Президент Франції вважає, що народи Росії та України – брати. За словами Зеленського, він поки особисто не чув цієї заяви.

Ми не втрачаємо жодної деталі. Такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов'язково зроблю все, щоб обговорити з ним (Макроном – 24 канал) саме це питання,

– зауважив президент.

Зеленський підсумував, що ця розмова обов'язково відбудеться – якщо не сьогодні, то завтра, коли президент Франції знайде час.

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