Зеленський з історичною промовою виступив перед Палатою громад Британії: головні тези

Президент Зеленський звернувся до британського парламенту 8 березня. У форматі відеозв'язку глава держави розповів, через що проходить український народ в боротьбі з агресором. Українського лідера зустрічали аплодисментами, оплесками супроводжували і завершення емоційного виступу.

Зеленський зазначив, що хоче розказати про 13 днів війни, яку Україна не хотіла і не починала. Проте український народ веде це протистояння, бо не хоче втратити те, що має.

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Президент розповів про 13 днів захисту України

13 днів нашого захисту. У перший день, о 4 ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись: і ми, і діти. Вся наша країна відтоді не спить,

– почав розповідь президент.

Зеленський розповів парламентарям про відбиття атак і на суші, і в повітрі, і на морі. Приділив увагу глава держави і обороні острова Зміїний: саме там прозвучала вже легендарна фраза про російський корабель.

Окупанти б'ють по житлових кварталах

На третій день окупанти, не ховаючись, вдарили по людях, просто по житлових будинках артилерією, авіабомбами. Це остаточно показало, хто є хто. Хто відважні люди, а хто – звірі,

– додав Зеленський.

Попри звірства агресора, українці ставились по-людськи до полонених, яких брали десятками. Проте ворог і далі влаштовує геноцид, скидуючи бомби на будинки, школи, лікарні. Президент запевнив: цей геноцид Україну не зламав.

Зеленський нагадав, що на 6-ий день війни, так звані борці з "нацизмом" кинули бомби на Бабин Яр – місце, де нацисти стратили тисячі євреїв.

Вони (російські війська – 24 канал) не знають нічого святого і великого, як знаємо ми,

– додав президент.

Світ побачив, як Росія стріляє по атомній електростанції

На 8-ий день світ побачив, як росіяни стріляють по найбільшій в Європі АЕС.Ось тоді, зазначив Зеленський, всі зрозуміли, що мовиться про великий терор.

Зустріч країн НАТО не принесла для України бажаного результату, адже навіть небо над Україною закрити не захотіли. Президент вважає, що гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля.

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Українці стали героями

Президент розповів парламентарям про мужність українського народу: про те, як українці виходили на масові акції протесту, як кидались без зброї на танки, як рятували один одного.

Ми усвідомили, що українці стали героями. Це – сотні тисяч людей, цілі міста – і діти, і дорослі,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що коли кількість вбитих росіян перевищила 10 тисяч, то серед них з'явився і генерал. Президент висловив впевненість, що за всі злочини ворог понесе відповідальність – або перед судами, або перед зброєю українців.

Зеленський розповів моторошну історію, коли у Маріуполі на 13-ий день від зневоднення померла дитина. Загалом агресор забрав 50 дитячих життів.

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Україна не шукала величі і не прагнула цього

Велика Британіє, Україна не прагла цього, не шукала величі, але стала великою – за ці дні, за дні цієї війни. Україна, яка рятує людей, попри терор окупантів, яка захищає свободу попри удари однієї з найбільших армій світу, яка обороняється, попри відкрите небо,

– завершував свій виступ президент.

Зеленський запевнив, що українці не здадуться і не програють: будуть боротись і на суші, і в морі, і в повітрі. Проте Україна дуже розраховує на підтримку країн-друзів аби впоратись.

Президент України подякував прем'єру Борису Джонсону і закликав до спільної боротьби – подальших санкцій і заходів до захисту українського неба.

Дивіться виступ президента Зеленського:

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