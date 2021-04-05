Зеленський у Катарі підписав низку важливих документів

Український президент Володимир Зеленський перебуває у Катарі з офіційним візитом. 5 квітня він підписав там 13 документів про поглиблення співпраці між країнами.

Крім цього, підписані й 2 комерційні контракти між країнами. Зеленський підкреслив, що Україна та Катар мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці.

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"Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та прем'єр-міністру, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність", – написав глава держави.

Про які документи мовиться

Раніше президент розповів журналістам у Катарі про наміри підписати цілий пакет двосторонніх документів між Україною та Катаром. Текст інтерв'ю українською опублікували на сайті ОП.

Документи стосуються поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров'я.

За словами Володимира Зеленського, планувалося підписання:

документів щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія;

комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення співпраці.

"Упродовж кількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами. Це складна та наполеглива робота", – зауважив глава держави.

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