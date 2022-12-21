Зеленський кілька місяців хотів полетіти до США: деталі візиту президента до Вашингтона

Президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув до США. Глава держави і раніше хотів здійснити цю поїздку, однак на заваді були військові загрози. Втім, один момент став вирішальним.

Так, президент хотів поїхати до США протягом кількох місяців. Про це повідомило джерело, близьке до українського лідера.

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Графік візиту не розкривали

Через постійну загрозу високопосадовці уряду, а також співробітники посольства в США не знали про графік візиту Зеленського. Крім того, його треба було узгоджувати з Білим домом.

Потрібно було прорахувати військові ризики, аби дозволити президенту здійснити коротку закордонну поїздку без загрози для військової ситуації в країні.

Що повпливало на рішення Зеленського

Також, за словами джерела, Зеленський не їхав би якби не відбувся значний розвиток у відносинах між Україною та США. Однак адміністрація Байдена підтвердила план надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги, що включає системи протиракетної оборони Patriot. Зеленський розглядає це як серйозну зміну у стосунках союзників.

Що відомо про візит Зеленського