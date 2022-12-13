Що потрібно Україні, щоб пережити зиму зі світлом: Зеленський назвав 6 пунктів

Володимир Зеленський розповів, що саме потрібно Україні для того, щоб зиму пережити зі світлом. Серед іншого, президент згадав про те, що нашій державі треба більше газу.

Відповідну інформацію президент розповів під час виступу на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається 13 грудня в Парижі. Промову Зеленського показали в телемарафоні "Єдині новини".

Зауважте Україні терміново потрібен 1 мільярд доларів, щоб пережити зиму, – Шмигаль

Що потрібно Україні, щоб пережити зиму зі світлом

Володимир Зеленський розповів, що 1 листопада 2022 року президент Франції запропонував організувати такий формат для допомоги України.

Президент пригадав, що:

Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи та всього демократичного спротиву;

Україна вистояла проти сотень російських ударів по нашій енергетиці, проте зараз більшість наших електростанцій пошкоджені або зруйновані;

один з російських ударів спровокував відключення всіх атомних станцій наших АЕС.

Лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро,

– заявив Зеленський.

За словами президента, просто зараз, орієнтовно о 10:50 13 грудня, 12 мільйонів людей відключені від світла. Окрім того, Україна щодня чекає нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень.

Саме тому генератори та джерела безперебійного живлення стали в Україні є такою ж необхідністю, як і бронетехніка та бронежилети.

Зеленський назвав 6 необхідних пунктів

Ключове завдання – зберегти основну енергосистему України та гарантувати їй стабільну роботу, попри будь-які російські намагання зробити Україну найтемнішим місцем в Європі,

– заявив президент України.

Володимир Зеленський сказав, що нашій державі треба:

декілька категорій обладнання : трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки;

: трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки; як мінімум до завершення опалювального сезону – аварійну підтримку з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг – до 2 гігават. Для цього необхідно рішення Євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність;

в Україну. Обсяг – до 2 гігават. Для цього необхідно рішення Євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність; направити спецмісії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України, від яких прямо залежить стабільність всього нашого регіону;

України, від яких прямо залежить стабільність всього нашого регіону; через руйнацію електростанцій, Україна використовує більше газу, ніж раніше – тому потрібна підтримка для закупівлі орієнтовно 2 мільярдів кубометрів газу.

Іншим практичним результатом цієї конференції могла б стати домовленість про фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України. Це може комусь здаватись не дуже суттєвим. Але 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити орієнтовно 1 гігават електрики. Враховуючи, що середній дефіцит в нашій енергосистемі близько 2,5 гігават, цей проєкт також має суттєво допомогти,

– заявив Зеленський.

Також український лідер пояснив, що нашій державі потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль, який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору. За словами президента:

поки ми не маємо такої системи ППО, яка дозволила б збивати стовідсотково російські ракети та дрони, але можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка позбавить сенсу терористичну тактику Росії;

коли буде гарантована енергостійкість України, то буде гарантоване й те, що Росії доведеться думати як зупинити агресію. Бо їй не допоможуть блекаути та пошук зброї в Ірані чи в інших країнах.

Володимир Зеленський заявив, що енергетика – це один з ключів до зупинки агресії Кремля.

Що ще необхідно Україні