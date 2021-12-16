Зеленський конкретно запитував у Столтенберга, коли Україна стане членом НАТО

Володимир Зеленський конкретно запитував в Єнса Столтенберга, коли Україна увійде до НАТО. Це відбулося під час зустрічі у Брюсселі 16 грудня.

Деталі розкрив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що, на жаль, конкретного року, коли Україна увійде в Альянс, Столтенберг не назвав.

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Водночас чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, це дискусія, яка відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. Це ключове,

– заявив Кулеба.

Столтенберг вкотре продемонстрував, що має дуже принципову позицію з цього питання. Жодних компромісів не буде.

Кулеба підсумував, що зустріч минула дуже добре. Це вдалий підсумок року.

Столтенберг про діалог з Росією

Столтенберг наголосив, що діалог з Росією є дуже потрібним.

Водночас про жодні компроміси щодо членства України у НАТО навіть не мовиться. Суверенна країна має сама обирати свій шлях.

Генсек зауважив, що запрошення зустрітися у форматі НАТО – Росія досі є актуальним.

Зеленський про вступ до НАТО: дивіться відео

Володимир Зеленський заявив, що Росія саме прокладає шлях Україні до членства в НАТО.Про долучення України до Альянсу активно заговорили саме після 2014 року, коли Росія окупувала українські землі.