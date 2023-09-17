Зеленський у США: ЗМІ опублікували програму візиту президента

Президент Володимир Зеленський відвідає США. Зокрема, він виступить перед сенаторами, коли Конгрес розглядатиме питання про додаткову допомогу Україні

Український лідер виступить перед сенаторами Сполучених Штатів під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня. Про це повідомив помічник президента.

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Зеленський відвідає Штати

Український президент виступить з промовою перед сенаторами о 10:00 за східним часом. Минулого тижня видання CNN з посиланням на джерела в Республіканській партії повідомляло, що Зеленський не виступатиме на спільному засіданні Конгресу.

Також глава держави зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі. Востаннє він відвідував Сполучені Штати у грудні, вперше покинувши територію України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Окрім поїздки до Вашингтона на засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Зеленський планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку. Зокрема, серед його цілей буде спроба переконати країни, які не зайняли тверду позицію проти війни, бути рішучішими у своєму засудженні Росії.

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Президент зустрінеться із сенаторами

За інформацією The Guardian, у США лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл проведуть зустріч усіх сенаторів з українським президентом.

Наразі президент США Джо Байден просить у Конгресу ще 24 мільярди доларів на підтримку нашої держави. Байден хоче отримати:

13,1 мільярда додаткової військової допомоги для України,

8,5 мільярда на гуманітарну підтримку,

2,3 мільярда на фінансування і стимулювання донорів через Світовий банк.