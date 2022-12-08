Невдаха року – "рускій мір", – Подоляк про присвоєння "людини року" Зеленському

Журнал Time визнав Володимира Зеленського людиною року, а видання Politico назвало президента найвпливовішою людиною Європи. Водночас звання цьогорічного невдахи має бути у "руского міра".

Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, безумовно простіше було б сказати, що невдахою року є Владімір Путін, але насправді це не лише він, а концепція "руского міра" в цілому.

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Хто є невдахою року

Ключова невдаха цього року – "рускій мір", про який тривалий час розповідала Росія та якого боялися,

– зауважив Подоляк

Ба більше, певна низка суспільства й далі його боїться та продовжує спроби домовлятися з росіянами. Або ж приходити в Ла Скала слухати "Бориса Годунова", не розуміючи, що це і є про вбивства, перевороти, отруту тощо.

"Ми маємо кінцево добити концепцію "руского міра", тому що він має стати свідченням аутсайдерства та вигнанства. Це архаїка, яку не треба підтримувати, вкладатися в неї чи фінансувати через "Північний потік-1" або "Північний потік-2", – наголосив радник голови ОП.

Яке значення має визнання людиною року Зеленського

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути 8 грудня о 17:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!

Визнання президента України людиною року є набагато глибшим, ніж просто емоційна відзнака України як держави, яка боронить цінності цивілізованого світу, які для нього є засадничими. На думку Подоляка, в цьому році й Time, й Politico дивляться на природу нагороди трошки глибше.

Так, відповідні відзнаки свідчать про те, Зеленський та Україна в цілому змінили розуміння глобальної політики. Тобто повернули до того, якщо "це – зло, то ти маєш назвати це злом і сказати про це публічно". А не боятися та говорити про можливі домовленості за спиною.

Меркель визнала помилки

Як приклад радник голови ОП навів колишню канцлерку Німеччину Ангелу Меркель, яка є однією з ключових причин того, що Росія розпочала війну в Україні. Так, в інтерв'ю Меркель вперше визнала, що світ у 2014 році неправильно себе повів і мала бути агресивніша реакція на анексію Криму та справедливіша оцінка намірів Росії.

Зміна позиції Меркель є наслідком того, що людиною року є Зеленський, тому що він привчає цих людей не брехати публічно, брати на себе відповідальність і казати: "Це – зло, ми проти цього",

– підкреслив Подоляк.

На жаль, це ще не до кінця зрозуміло, адже в такому разі Україна мала б сотню систем Patriot на своїх кордонах. Навіть не Польщі, а саме на кордонах нашої держави чи всередині. Однак поки ми цього не бачимо – це ще відголос нерозуміння, що глобальна політика повністю змінилася.