Зеленський поспілкувався із Макроном у Брюсселі

У Брюсселі відбула зустріч Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Лідери країн мали розмову у форматі тет-а-тет.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Зокрема, під час зустрічі обговорювали питання миру в Україні.

Дивіться також Зеленський прибув у Брюссель й анонсував зустрічі з низкою лідерів

Про що говорили Зеленський та Макрон

Зеленський провів зустріч із Макроном, під час якої обговорили важливі питання для зміцнення позицій України в боротьбі з російською агресією. Також він заявив, що їх розмова була "продуктивною".

Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони,

– зазначив український лідер.

Також Зеленський подякував Франції за підготовку бригади для української армії, лідери країн домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду.

"Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад", – додав президент України.

Зеленський зустрівся з Макроном: дивіться відео

Обидва лідери підкреслили важливість надійних гарантій для досягнення реального миру та продовжили обговорення ініціативи Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру.

Макрон також поінформував Зеленського про свою комунікацію з іншими партнерами, спрямовану на реалізацію необхідних кроків для досягнення миру в Україні.

Як Макрон прокоментував розмову із Зеленським

Макрон зауважив, що перед поїздкою до заморського департаменту Франції Майотти, який постраждав від найбільш потужного циклону за останнє століття, він хотів поділитися загальною інформацією з Зеленським.

"Франція, як і в перший день, залишається поруч з Україною та українським народом, щоб перемогти загарбницьку війну Росії", – наголосив Макрон.