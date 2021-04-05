Зеленський, Макрон і Меркель обговорять Донбас без Путіна, – ЗМІ

Еммануель Макрон та Ангела Меркель планують поспілкуватися із Володимиром Зеленським про загострення на Донбасі. Російського президента Володимира Путіна на цю розмову не запрошуватимуть.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Основною темою для розмови буде загострення на Донбасі та координація позицій сторін щодо цього. Такі подробиці повідомили джерела у дипломатичних колах.
Важливо У Франції сподіваються, що дискусії у нормандському форматі скоро відновляться
З'ясувалося, що спочатку розмову планували провести після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і Путіна. Однак, не вдалося – через проблеми з узгодженням часу.
Підготовку розмови Зеленського з лідерами країн "нормандської четвірки" без Путіна підтвердив й інший співрозмовник видання. За його словами, "поки немає ясності щодо дати й часу".
Він розповів, що така бесіда у двосторонньому або тристоронньому форматі планувалася ще напередодні загострення ситуації на Донбасі.
"Ескалація бойових дій збільшує шанси того, що вона відбудеться вже на цьому тижні (до 11 квітня – 24 канал)", – підкреслило джерело.
Що відбувається на Донбасі: дивіться відео
Як пройшла розмова Меркель, Макрона та Путіна без Зеленського
- Напередодні Німеччина, Франція та Росія провели переговори. Під час відеоконференції Макрон та Меркель, зокрема, закликали Путіна провести зустріч у нормандському форматі.
- Президент Франції та канцлерка Німеччини наголосили, що Росія має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.
- Голови держав розмовляли й про ситуацію з отруєнням та ув'язненням Навального та ймовірні поставки російської вакцини, якщо вона отримає схвалення регулятора ЄС.