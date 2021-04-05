Зеленський, Макрон і Меркель обговорять Донбас без Путіна, – ЗМІ

Еммануель Макрон та Ангела Меркель планують поспілкуватися із Володимиром Зеленським про загострення на Донбасі. Російського президента Володимира Путіна на цю розмову не запрошуватимуть.

Основною темою для розмови буде загострення на Донбасі та координація позицій сторін щодо цього. Такі подробиці повідомили джерела у дипломатичних колах.

Важливо У Франції сподіваються, що дискусії у нормандському форматі скоро відновляться

З'ясувалося, що спочатку розмову планували провести після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і Путіна. Однак, не вдалося – через проблеми з узгодженням часу.

Підготовку розмови Зеленського з лідерами країн "нормандської четвірки" без Путіна підтвердив й інший співрозмовник видання. За його словами, "поки немає ясності щодо дати й часу".

Він розповів, що така бесіда у двосторонньому або тристоронньому форматі планувалася ще напередодні загострення ситуації на Донбасі.

"Ескалація бойових дій збільшує шанси того, що вона відбудеться вже на цьому тижні (до 11 квітня – 24 канал)", – підкреслило джерело.

Що відбувається на Донбасі: дивіться відео

Як пройшла розмова Меркель, Макрона та Путіна без Зеленського

Напередодні Німеччина, Франція та Росія провели переговори. Під час відеоконференції Макрон та Меркель, зокрема, закликали Путіна провести зустріч у нормандському форматі.

Президент Франції та канцлерка Німеччини наголосили, що Росія має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі. Голови держав розмовляли й про ситуацію з отруєнням та ув'язненням Навального та ймовірні поставки російської вакцини, якщо вона отримає схвалення регулятора ЄС.