Цими днями зберігається особлива загроза ракетних ударів, – Зеленський попередив українців

Президенти України та Франції 10 жовтня провели телефонні переговори безпосередньо в момент російського балістичного удару по Києву. Зеленський попередив, що цими днями зберігається особлива загроза ракетних атак.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав президент

На тлі російських загроз потреба у нових захисних комплексах залишається очевидною, тому зараз триває робота з партнерами заради відповідних рішень.

Зеленський закликав до спільних сміливих кроків у відповідь.

Окрему увагу під час розмови приділили викликам, які виникли через послаблення санкційного режиму щодо російських нафтопродуктів.

Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що наразі сторони предметно координують свої дії та готують майбутні зустрічі.

Нагадаємо, що вдень Росія атакувала Київ балістикою. Зокрема, в Оболонському районі було влучання в будівлю ресторану, виникла пожежа.

За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Відомо про 6 постраждалих, 5 із них медики госпіталізували, а одному надали допомогу на місці.