Зеленський має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на Україну
- Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що війна на Близькому Сході відволікає увагу від мирних переговорів щодо України.
- Зеленський застеріг від розколу серед західних лідерів і висловив бажання, щоб Трамп і Стармер мали спільну позицію щодо конфлікту.
Володимир Зеленський висловив думку, що війна на Близькому Сході негативно впливає на мирні переговори стосовно України. І хоча схожі речі він говорив раніше, тут президент був чіткішим.
Про це лідер держави заявив в інтерв'ю BBC. Слід сказати, що Зеленський перебуває у Великій Британії з візитом.
Дивіться також Іран підтвердив вбивство правої руки Хаменеї – Алі Ларіджані: що про нього відомо
Як війна в Ірані впливає на війну в Україні?
Гарант звернув увагу на те, що через події на Близькому Сході відвертається увага від України. А "Америка дивиться в інший бік".
Переговори щодо миру постійно відкладаються. Є одна причина – війна в Ірані,
– додав Зеленський.
Довідка. Власне, Зеленський тільки підтвердив думку Financial Times про те, що Трамп повністю зосередився на Ірані. Цікаво, що росіяни в особі Пєскова кажуть, нібито це не так, адже Трамп активно критикує і Зеленського, а значить пам'ятає про війну в Україні.
Зеленський застеріг від розколу серед західних лідерів і сказав, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на Україну. "Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером, щоб у них була спільна позиція",
– цитують його журналісти.
Глава держави висловився, що треба опанувати емоції. Водночас визнав, що вказувати Трампу не вдасться.
Мова про те, що Дональд Трамп активно критикує Кіра Стармера і не збирається зупинятися. США хочуть, щоб Лондон надав військову допомогу для бойових дій в Ірані. Та Велика Британія, як і інші європейські союзники, не поспішає. Через це Трамп назвав Стармера "не Черчилем" – і сказав, що розчарований британським прем'єром.
Зверніть увагу! Кір Стармер був одним із перших європейців, до кого звернувся Трамп. Тож і потрапив під шквал критики теж одним із перших.
Що буде далі з мирними переговорами?
Україна багато разів говорила, що готова зустрітися з дипломатами в будь-якій країні, окрім Росії. Але увага США прикута до Ірану, тож новий раунд мирних перемовин не раз переносили на прохання американців.
Днями Дональд Трамп взагалі ув'язав допомогу Україні з тим, що Європа не хоче допомагати США в Ірані. Він натякнув, що не зобов'язаний допомагати українцям, оскільки вони дуже далеко, за океаном.
Зеленський відповів Трампу, виступаючи в британському парламенті. Президент заявив, що ніякий океан не допоможе, якщо переможе зло. Росія й Іран не тільки брати по зброї, а ще й брати по ненависті.
Політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що ситуація змінилася. Тепер слабшим є Трамп, який залежить від союзників. Натомість Україна стала сильнішою, а її позиція на переговорах – вагомішою.