Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю російського вторгнення

У ЗМІ повідомили, що Президент України напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії хоче відвідати ООН та виступити на Генасамблеї. Однак, чи відбудеться це – наразі невідомо.

Адже його візит залежить від багатьох факторів. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в інтерв’ю Associated Press.

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Ймовірний візит Зеленського та коментар МЗС

Зокрема на те, чи виступить Володимир Зеленський перед представниками країн ООН, залежить й від ситуації на фронті.

Наш президент хотів би приїхати, у нього є бажання чи намір приїхати, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати,

– сказала Джапарова.

Однак зазначимо, що після цієї заяви у МЗС України підкреслили, що наразі рішення щодо візиту Зеленського ще не ухвалено. Усе через те, що він здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів.

Деякі ЗМІ подали новину про намір Президента України відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт. Хочу уточнити: наразі такого рішення не ухвалено,

– сказали в МЗС.

Однак також додали, що належним чином триматимуть українців в курсі таких рішень.

Плани на візит в ООН

Також Джапарова додала, що Володимир Зеленський хотів би, щоб ООН:

ухвалила резолюцію щодо української формули миру,

підтримала створення спецтрибуналу проти Росії.

В Інтерв'ю заступниця міністра закордонних справ підкреслила, що Росія дискредитувала Статут ООН, який виступає проти застосування сили проти іншої країни, та порушила міжнародне право, а тому повинна бути ізольована міжнародним співтовариством.

Зазначимо, що раніше посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Генасамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на цей день. А на наступний день, 24 лютого, відбудеться міністерське засідання Ради Безпеки.

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