Зеленський надав 5 військовим звання Героя України
12 квітня 2022 , 01:37Читать новость на русском
Вже 47 днів українські захисники героїчно боронять державу від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України 5 військовим.
Держнагородами відзначили понад 200 бійців. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.
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5 захисникам надали звання Героя України
Президент 11 квітня підписав декілька важливих указів. Зокрема, про відзначення державними нагородами:
- 187 військовослужбовців ЗСУ,
- 15 бійців Нацгвардії,
- 6 військовослужбовців Головного управління розвідки.
Звання Героя України надали 5 бійцям ЗСУ, зокрема 2 полковникам медичної служби:
- Івчуку Віктору Михайловичу, завдяки діям якого вдалося врятувати не одну сотню життів військових та цивільних у Маріуполі.
- Слєсаренку Олександру Петровичу, завдяки якому в Чернігові надали медичну допомогу понад 450 військовослужбовцям та більше ніж 600 цивільним.
Дивіться звернення Володимира Зеленського: