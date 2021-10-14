Зеленський надав командувачам ЗСУ генеральські звання: хто їх отримав
14 жовтня 2021 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський присвоїв низку генеральських звань керівництву Збройних сил України. Зокрема, їх вручили полковникам Володимиру Горбатюку та Сергієві Літвінову.
Укази про присвоєння нових звань у ЗСУ 14 жовтня оприлюднили на сайті Офісу Президента. Зеленський надав військовим звання бригадного генерала, генерал-лейтенанта та коммодора.
Читайте також Зеленський посмертно нагородив двох військових званнями Героя України
Військове звання генерал-лейтенанта
Відповідно до указу президента, генерал-майору Миколі Олещуку, командувачу Повітряних сил Збройних сил України присвоїли звання генерал-лейтенанта.
Звання бригадного генерала надали
- полковнику Володимиру Горбатюку – начальнику штабу, заступнику командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
- полковнику Сергію Літвінову – командувачу військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
- полковнику Анатолію Шевченку – заступнику командувача об'єднаних сил апарату головнокомандувача ЗСУ.
Військове звання коммодора вручили
Крім того, Зеленський розпорядився надати військове звання коммодора капітану 1 рангу Олексію Доскату – заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.Важливо! Володимир Зеленський 14 жовтня надав звання Героя України двом військовим – Рустаму Хамраєву та Миколі Верхогляду. На жаль, українські бійці отримали їх посмертно. Військових нагородили за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.