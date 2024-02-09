Зеленський надав Залужному звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України.

Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України у день його відставки, 8 лютого. Повідомлення про це з'явилося на сайті президента наступного дня.

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Залужний отримав звання Героя та "Золоту Зірку"

Зазначається, що Валерій Залужний отримав звання Героя за визначні заслуги перед країною. Для українців "залізний генерал" вже давно беззаперечний Герой, однак тепер він отримав цей статус офіційно.

За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу – генералу,

– мовиться в указі Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що звання Героя України також присвоїли очільнику ГУР Кирилу Буданову "за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

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