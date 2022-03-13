Зеленський надав звання Героя України ще 8 людям, більшості з них – посмертно
13 березня 2022 , 00:48Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Президент України 12 березня дав звання Героя України 8 людям. На жаль, 6 отримали його посмертно. Серед них – одна жінка.
Звання Героя України президент вручив за особисту мужність кожного і героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі.
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Кому надали звання Герой України з орденом "Золота Зірка":
- Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно),
- Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно),
- Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно),
- Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно),
- Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно),
- Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно),
- Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту,
- Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.
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