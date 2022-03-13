Зеленський надав звання Героя України ще 8 людям, більшості з них – посмертно

13 березня 2022 , 00:48
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Президент України 12 березня дав звання Героя України 8 людям. На жаль, 6 отримали його посмертно. Серед них – одна жінка.

Звання Героя України президент вручив за особисту мужність кожного і героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі.

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Кому надали звання Герой України з орденом "Золота Зірка":

  • Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно),
  • Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно),
  • Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно),
  • Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно),
  • Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно),
  • Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно),
  • Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту,
  • Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.

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Автор: Анастасія Кушпіт