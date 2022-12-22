Він – більше не суб'єкт цивілізованих людей, – Зеленський зробив заяву щодо меседжів Путіна

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США наголосив, що у Путіна – хворе ставлення до світу. Диктатор більше не може бути суб'єктом цивілізованих відносин.

Путін отруїв наше цивільне життя, тому про які меседжі може йти мова. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом, передає 24 канал.

Важливо Україна перемагає, а Путін зазнає провалу: головне з пресконференції Байдена і Зеленського

У Путіна – хворе ставлення до світу

Зеленський нагадав, Путін погрожує, що після України може піти далі. Крім того, він часто згадує про "відродження Союзу".

Для чого людині з, я вважаю, хворим ставленням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі,

– записав Зеленський.

Президент наголосив, що це Путін повинен бути зацікавленим, аби світ звернув на нього увагу. Диктатор має бути зацікавленим, аби зберегти хоч щось від культури та історії його народу й держави.

"Він більше не суб'єкт цивілізованих людей", – підсумував Зеленський.

Поїздка Зеленського до США: що треба знати