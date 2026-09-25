Зеленський відповів, чи є у Трампа розуміння, що Путін не хоче завершувати війну

Президент України підкреслює, що саме Володимир Путін є агресором – він не хоче завершувати війну. За словами Зеленського, американська сторона має великий вплив на геополітичну ситуацію. Зокрема, Дональд Трамп має інструменти тиску на Росію.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Чи має Трамп розуміння, що саме Путін не хоче завершувати війну?

Передусім Володимир Зеленський наголосив на важливості двопартійної підтримки санкційного законопроєкту Ліндсі Грема в Сенаті.

За його словами, документ передбачає потужні обмежувальні заходи проти Росії, зокрема санкції та тарифні інструменти, застосування яких нині залежить від рішення президента США.

До того ж, питання можливого посилення санкцій проти Росії також порушувалося під час його розмови з Дональдом Трампом.

Водночас американський президент публічно заявляв, що, на його думку, і Україна, і Росія прагнуть завершення війни.

Зеленський зазначив, що під час особистої розмови озвучив Трампу власну позицію щодо російського лідера. На його думку, очільник Кремля не демонструє готовності якнайшвидше завершити війну, тому санкційний тиск на Москву, на його переконання, необхідно посилювати.

Президент України також повідомив, що детально обговорив це питання з представниками команди Трампа, зокрема з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який відповідає за санкційну політику Вашингтона.

Після зустрічі президентів переговорні команди продовжили роботу, зокрема над можливими подальшими кроками та підготовкою нових зустрічей. За словами Зеленського, важливо також визначити подальші дії США щодо санкцій проти Росії.

Зазначимо, що під час виступу на полях Генасамблеї ООН президент України наголошував, що Путін усе ще марить захопленням великих українських міст, зокрема Одеси, Харкова й Дніпра.