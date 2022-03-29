Зеленський нагородив 35 прикордонників держнагородами
29 березня 2022 , 16:18Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Українську землю від російських окупантів захищають і наші прикордонники. Володимир Зеленський нагородив 35 працівників Держприкордонслужби.
Указ про нагородження президент підписав 28 березня. Прикордонників відзначили державними нагородами.
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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю нагородити військових,
– мовиться у повідомленні.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородили:
- полковника Чорного Олександра Володимировича.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня:
- молодшого сержанта Альошіна Ярослава Павловича (посмертно);
- штаб-сержанта Жужукова Віктора Миколайовича;
- штаб-сержанта Кравця Андрія Анатолійовича (посмертно);
- старшого сержанта Кряковцева Ігоря Леонідовича;
- старшого сержанта Кряковцева Миколу Леонідовича;
- майстер-сержанта Мажару Василя Васильовича;
- майстер-сержанта Рубіса Юрія Михайловича;
- штаб-сержанта Тунду Сергія Миколайовича;
- старшого лейтенанта Чічіна Вячеслава Володимировича.
Медаллю "За військову службу Україні":
- капітана Бацуру Олександра Васильовича;
- молодшого сержанта Бокового Дмитра Петровича;
- капітана Жигаліна В'ячеслава Володимировича;
- старшого лейтенанта Окопного Андрія Володимировича;
- сержанта Польового Ігоря Олександровича;
- капітана Сівера Адлана Геланієвича;
- капітана Уманця Богдана Петровича;
- майора Цекота Євгена Валерійовича;
- штаб-сержанта Ципящука Віктора Миколайовича.
Медаллю "Захиснику Вітчизни":
- старшого сержанта Антонова Костянтина Володимировича;
- сержанта Вакуленка Віктора Андрійовича;
- солдата Вознюка Олександра Йосиповича;
- підполковника Костюка Володимира Миколайовича;
- майора Лакея Сергія Володимировича;
- штаб-сержанта Літвінова Констянтина Миколайовича;
- штаб-сержанта Логвиненка Олексія Володимировича;
- старшого сержанта Максименка Віктора Анатолійовича;
- капітана Ніколаєва Сергія Миколайовича;
- старшого сержанта Новікова Владислава Володимировича;
- майстер-сержанта Ратушняка Руслана Борисовича;
- сержанта Трохименка Миколу Михайловича;
- штаб-сержанта Трухановича Романа Ігоровича;
- підполковника Шевчука Ігоря Валерійовича.
Медаллю "За врятоване життя":
- штаб-сержанта Водолада В'ячеслава Миколайовича.
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