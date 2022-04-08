Зеленський нагородив 5 військових званнями Героя України

Президент Володимир Зеленський нагородив п'ятьох військових Збройних Сил України. Глава держави присвоїв військовослужбовцям званнями Героя України.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента. Зеленський вручив військовим ЗСУ орден "Золота Зірка"

До теми Зеленський нагородив 344 військових ЗСУ, ще 5 стали Героями України

Президент присвоїв звання Героя України:

Білоусу Павлу Віталійовичу – майстер-сержанту;

Ключці Олександру Сергійовичу – старшому сержанту;

Ляшенку Олександру Юрійовичу – капітану;

Шемету Олександру Леонідовичу – підполковнику;

Шогану Андрію Володимировичу – капітану.

Зеленський нагородив військових "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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