Зеленський нагородив 76 героїв, 37 з яких – посмертно

Українські військові та інші громадяни продовжують боронити територіальну цілісність своєї держави від загарбницьких рук російського окупанта. На 9-й день війни президент Володимир Зеленський нагородив 76 героїв України.

Зеленський присвоїв Залужному звання генерала

Президент України нагородив 37 героїв – посмертно, повідомляє 24 канал. Про це глава держави заявив під час звернення до українців.

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Зеленський повідомив, що нагородив орденами та медалями 76 українських героїв "за особисту мужність і самовідданість, дії заради нашої оборони".

На жаль, 37 з них – нагороджуються посмертно,

– сказав президент.

Зеленський присвоїв:

звання Героя України генерал-лейтенанту ЗСУ Павлюку Олександру Олексійовичу (командувач ООС);

звання бригадного генерала Швораку Володимиру Васильовичу (заступник командувача військ Оперативне командування "Схід");

звання бригадного генерала юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу (начальник Військово-юридичного інституту імені Ярослава Мудрого);

звання бригадного генерала полковнику Богомолу Артему Євгеновичу (заступник командувача військ Оперативне командування "Захід");

звання генерала головнокомандувачу Залужному Валерію Федоровичу (головнокомандувач ЗСУ).

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