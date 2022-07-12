Мовиться про всю країну, – Данілов про наказ Зеленського щодо деокупації

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що наказ президента Володимира Зеленського стосується не лише деокупації Півдня. Мова йде про всю територію нашої держави.

Олексій Данілов наголосив, що завдання про деокупацію всіх українських територій стоїть перед всіма військовими. Тому мова не може йти лише про Південь.

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Звільнення всіх територій є лише питанням часу

Секретар РНБО підкреслив, що звільнення всіх українських територій є лише питанням часу. Данілов у цьому контексті пропонує не використовувати слово "деокупація".

Коли президент Зеленський ставить завдання із деокупації – мова йде про всю країну. Це завдання наших військових, питання лише у часі й черговості. Замість слова "деокупація" краще говорити про знищення агресора на території нашої країни,

– наголосив Данілов.

Окрім того, секретар РНБО наголосив на тому, що мета росії у цій війні не змінилася – країна-агресорка хоче знищити український народ. Водночас на тимчасово окупованих територіях мирні мешканці є фактичними заручниками, яким примусово видають російські паспорти.

Зеленський наказав звільнити Південь

11 липня російський диктатор владімір путін підписав указ про спрощення надання російських паспортів усім українцям. Раніше росія видавала свої паспорти за спрощеною процедурою мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, згодом розширила свою незаконну діяльність на Херсонську та Запорізьку області.

В одному з інтерв'ю міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати Південь нашої держави. Саме для цього Україна збирає мільйонні війська й просить озброєння в міжнародних партнерів.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Володимир Зеленський відреагував на слова Резнікова. Глава держави наголосив, що завданням наших військових є деокупація всієї країни. Більше жодних деталей президент не розповів.

Водночас окупанти на Півдні роблять усе можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних Сил. Однак наші воїни щодня демонструють майстерність, завдаючи ударів по складах та пунктах окупантів, завдаючи їм серйозних втрат.

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