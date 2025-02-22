Зеленський наразі не готовий підписати угоду з США про корисні копалини, – Sky News

Президент Володимир Зеленський поки що не готовий підписати угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали. Таке рішення пов'язане з тим, що Україна вбачає низку проблемних питань у проєкті домовленостей.

Варто зазначити, що наразі проєкт фактично не відображає партнерства між країнами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чому Зеленський поки що не підпише угоди про корисні копалини

За даними джерела видання, яке обізнане з переговорами, Зеленський не готовий підписати документ щодо видобутку рідкісноземельних металів.

Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий його прийняти. Сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді, а містять лише односторонні зобов'язання України,

– каже українське джерело Sky News.

Водночас радник з національної безпеки США Майкл Волц заявив, що угода буде укладена. Він повідомив, що нібито президент Зеленський має наміри підписати її й усі це побачать "в дуже короткостроковій перспективі".

У виданні додають, що учасники переговорів зі Сполучених Штатів також висунули пропозицію припинити доступ України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, яка є критично важливою для українських військових, якщо держава не погодиться на домовленість щодо корисних копалин.