Путіну недостатньо Європи, – Зеленський про наступні цілі Росії та їхню черговість

Росія постійно створює загрозу для інших країн світу та прямо їм погрожує. Володимир Зеленський назвав черговість можливих цілей Росії, якщо Україна не встоїть.

Президент України під час свого виступу перед Національними зборами Франції заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. За словами Зеленського, російському президенту Владіміру Путіну недостатньо навіть Європи.

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Російський режим не визнає меж

Український лідер сказав, що Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Він наголосив, що все це сьогодні направлено проти України, але завтра може бути спрямовано проти інших.

Президент України Володимир Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.

Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив,

– пояснив він.

Зеленський виступив перед парламентом Франції