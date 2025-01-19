Зеленський назвав, чим буде займатися бригадний генерал Шаповалов

Володимир Зеленський 19 січня заявив про кілька призначень. Одне з них щодо командувача ОК "Південь" Геннадія Шаповалова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента.

Дивіться також Зеленський повідомив про призначення Качура начальником Академії сухопутних військ

Куди призначили Геннадія Шаповалова

Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, що в Німеччині.

Його завдання – це координація безпекової допомоги Україні,

– розповів президент.

Зауважимо, Геннадій Шаповалов – командувач Оперативного командування "Південь". На цю посаду бригадного генерала призначили у квітні 2024 року.

Що відомо про Геннадія Шаповалова