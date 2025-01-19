19 січня 2025, 15:03
Зеленський назвав, чим буде займатися бригадний генерал Шаповалов
Основні тези
- Командувач ОК "Південь" отримав нову посаду.
- Бригадний генерал працюватиме з партнерами у Вісбадені. Володимир Зеленський назвав завдання Геннадія Шаповалова.
Володимир Зеленський 19 січня заявив про кілька призначень. Одне з них щодо командувача ОК "Південь" Геннадія Шаповалова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента.
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Куди призначили Геннадія Шаповалова
Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, що в Німеччині.
Його завдання – це координація безпекової допомоги Україні,
– розповів президент.
Зауважимо, Геннадій Шаповалов – командувач Оперативного командування "Південь". На цю посаду бригадного генерала призначили у квітні 2024 року.
Що відомо про Геннадія Шаповалова
- Народився у 1978 році у Кіровоградській області.
- У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті.
- У 2012 закінчив Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також з відзнакою.
- В ОК "Південь" наголосили, що Шаповалов пройшов усі сходинки військової кар'єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала