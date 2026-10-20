Які гарантії можуть забезпечити припинення вогню: Зеленський назвав три складові 

Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки. Саме вони можуть допомогти досягти припинення вогню та запобігти новій російській агресії.

Про це він заявив в інтервʼю Corriere della Sera.

Які гарантії безпеки назвав Зеленський?

Зеленський наголосив, що найкращий формат гарантій безпеки для України має складатися з трьох елементів:

власних Сил оборони,

Європейського Союзу

НАТО.

Наша армія є конкретною гарантією та може посилити європейські армії завдяки своєму досвіду й силі особового складу. НАТО означає належність до одного безпекового альянсу з юридичними правами союзників. Вступ до ЄС залежить від Європи, а вступ до НАТО – від Європи та Сполучених Штатів,

– наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Україна готова розглядати інші варіанти, якщо членство в НАТО не стане можливим. Однак, за словами Зеленського, такі домовленості мають бути не просто політичними обіцянками, а мати таку саму юридичну силу, як гарантії в межах Альянсу.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло мають відбутися переговори щодо завершення війни в Україні за участю президента Володимира Зеленського та представників президента США Дональда Трампа. Вашингтон може посилювати тиск на Київ, щоб домогтися згоди на мирну угоду, яка передбачає поступки Росії щодо Донбасу.

У зустрічі мають взяти участь спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб. До переговорів також можуть долучитися представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також ЄС і НАТО.

Трамп переконує Зеленського, що утримання Донбасу нібито не варте подальших зусиль, і говорить про можливу фінансову вигоду для України від домовленостей. Водночас американські представники протягом останнього тижня спільно з Україною та Європою працювали над пропозиціями щодо завершення війни.

Після зустрічі в Осло Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Санкт-Петербурга, де планують обговорити пропозиції з російським диктатором Володимиром Путіним.