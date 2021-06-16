Не буде конкретики, – Зеленський назвав головне побоювання від зустрічі Путіна і Байдена

За кілька днів до зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві 16 червня Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю журналістам зі світових ЗМІ. Зокрема, український президент відповідав на запитання, присвячені майбутній розмові лідерів США та Росії.

Зеленський зауважив, що стримана поведінка обох президентів є свідченням того, що вони щось намагаються донести один одному. Український лідер наголосив: світ вже спостерігав за зустрічами багатьох президентів США з незмінним очільником Росії.

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За словами Зеленського, у глав Штатів і Росії – різні погляди на життя загалом та на ситуацію в Україні. Окрім того, український лідер не може пригадати, коли між цими геополітичними китами були дуже теплі відносини.

Весь світ чекає результатів зустрічі Байдена та Путіна. Зеленський зізнався, що вже радіє, адже коли люди сідають і розмовляють – це також певний ефект.

Чого бажає Україна

Зеленський зауважив, що Україна хотіла б чіткішу позицію щодо "Північного потоку-2". Наразі лунають лише фрази, які можна розцінити як дипломатичну підготовку до зустрічі. Водночас найбільшою проблемою є недостатній рівень конкретики.

"Я ставлю на один рівень "Північний потік-2", саміт Байден – Путін, саміт НАТО, хоч за своєю вагою це різні речі. І я вважаю, що в цьому напрямі вочевидь не вистачає конкретики", – зауважив Зеленський.

Головне побоювання Зеленського

Український лідер подякував світовим лідерам за підтримку. Зеленський наголосив, що європейські країни та США справді допомагають. Зокрема, "за нас топить" прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він відкрито запитав Зеленського, що ще може зробити.

Президент України наголосив, що каже британському політику конкретні речі та впевнений, що він їх доноситиме. Водночас Зеленський відчуває, що усі побоюються врегулювання найскладніших питань.

Побоювання номер один – не буде конкретики. А від цього дуже залежить ситуація в Україні,

– наголосив український лідер.

Зеленський наголосив: він розуміє, що на саміті НАТО країни будуть підтримувати Україну. Український лідер вдячний їм за це. Водночас це "так, так, але трішки не так".

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