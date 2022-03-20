Зеленський назвав компроміси, на які Україна не може піти у переговорах з Росією

Президент Володимир Зеленський висловився щодо компромісів України у переговорах з Росією. Президент запевнив, що про компроміси, які пов'язані з територіальною цілісністю України, не може бути й мови.

Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України

Путін вимагає від України відмовитися від курсу в НАТО, визнати Крим російським та незалежність ОРДЛО. Зеленський сказав, що є компроміси, до яких Україна "не може бути готовою як незалежна держава".

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Глава держави запевнив, що жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю України та суверенітетом – не може бути.

Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, вони не зустрічали російських солдатів з букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках,

– сказав президент.

Він додав, що Росія не може змусити президента іншої країни визнати що-небудь за допомогою сили.

Переговори між українською та російською делегаціями відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.

Наступну розмову планують провести у понеділок, 21 березня.

Зазначимо, що в березні відбулася зустріч глав МЗС України та Росії.

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