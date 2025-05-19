Зеленський назвав майданчики, де може відбутись зустріч США, України та Росії

Зараз розглядається можливість зустрічі усіх країн, які залучені до мирних переговорів. Йдеться про Україну, Сполучені Штати, Росію, Велику Британію та деякі країни ЄС. Вже є певні деталі щодо потенційної зустрічі.

Про це розповів Володимир Зеленський на пресконференції, передає 24 Канал з посиланням на брифінг глави держави. Вже відомо, про що саме розмовляв президент України з лідером США Дональдом Трампом.

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Де може відбутися зустріч

Поки що немає відповіді на те, чи готовий Дональд Трамп запровадити серйозні санкції проти Росії. Але є певні деталі щодо того, де можуть відбутися подальші переговори.

Один з важливих позитивних результатів розмови з Дональдом Трампом – вже йдуть обговорення щодо подальшої зустрічі усіх держав, які причетні до перемовин. Вона може відбутися у трьох країнах.

Ми розглядаємо можливість зустрічі усіх команд. Хочемо організувати це на високому рівні. Сполучені Штати, Україна, Росія, деякі представники ЄС та Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або у Швейцарії. Ми розглядаємо ці три майданчики,

– сказав Зеленський.

Найближчим часом має бути відповідь, де саме вдасться організувати цю зустріч.

Додамо, Зеленський наголосив, що Україна не буде погоджуватися на російські ультиматуми. Ніхто не збирається виводити війська з нашої землі. Якщо Росія ставить такі умови, то свідомо не хоче припинення вогню та завершення війни.