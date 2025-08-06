"Військового сенсу – нуль": Зеленський назвав мету удару по базі відпочинку під Запоріжжям
- Вранці 6 серпня російські війська завдали удару по базі відпочинку біля Запоріжжя, внаслідок чого загинули 2 людини, ще 12 постраждали, включаючи 2 дітей.
- Президент Зеленський заявив, що удар не мав військового значення і був спрямований на залякування.
Вранці 6 серпня російські війська завдали удару по базі відпочинку біля Запоріжжя. Зеленський пояснив, навіщо ворог це робить.
База відпочинку не мала жодного військового значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського у телеграмі.
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Якою була мета удару по базі відпочинку на Запоріжжі?
Внаслідок російського удару по базі відпочинку під Запоріжжям 2 людей загинули, ще 12 постраждали. Це зокрема 2 дітей, один з них перебуває у важкому стані.
9 людей перебувають у медичних закладах у важкому та середньому станах.
Володимир Зеленський висловив свої співчуття родинам та близьким загиблих.
Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати,
– заявив він.
Зазначимо, що з бази відпочинку під Запоріжжям евакуювали усіх відвідувачів та поранених, ДСНС ліквідовують займання на відкритій території. Загалом внаслідок удару зруйновано 9 відпочинкових будиночків.