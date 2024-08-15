Зеленський назвав місто, в якому створюється перша військова комендатура на Курщині

На сьогоднішній Ставці головком Сирський доповів Зеленському про створення військової комендатури у Курській області. Стало відомо, де вона буде розміщуватися.

За словами Сирського, у Курській області ЗСУ мають нові успіхи та просування. Загалом під контролем України опинилися 82 населені пункти регіону.

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Де буде розташована комендатура

Зокрема, генерал повідомив про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. Саме там буде створена перша українська військова комендатура, уточнив президент. Її очільником призначили генерала Едуарда Москальова.

Утворення комендатури покликане забезпечити підтримку правопорядку та задоволення першочергових потреб населення.

На нараді, яку глава держави проводив учора, було обговорено стабілізаційні заходи у Курській області. Йдеться про: