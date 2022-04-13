Зеленський назвав партнерам конкретний перелік зброї, яка потрібна Україні для захисту

Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів. Він назвав конкретний перелік зброї, якої потребує Україна для боротьби з російськими окупантами.

Глава держави наголосив, що різні експерти казали, що Україна не протримається кількох днів, однак нам вдалося не лише вистояти, але й відкинути загарбників. Однак це був лише перший раунд і боротьба триває.

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Як зброя потрібна Україні

Володимир Зеленський наголосив, що російська армія змінює стратегію, тому в їхніх планах не лише захопити Україну, але й напасти на інші країни Європи. Тому зараз Захід має вибір – або допомогти зупинити Путіна зараз, або страждати від агресії росіян.

Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України,

– заявив Зеленський.

Тому український лідер просить у міжнародних партнерів додаткове озброєння для боротьби з агресором:

артилерійські установки (калібр 155 міліметри) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 міліметри). Якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

Президент закликав світ об'єднатися у боротьбі з російським агресором.

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