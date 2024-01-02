Зеленський назвав першочергове завдання у сухопутній війні з Росією та умови для успіху
Джерело:The Economist
Володимир Зеленський поспілкувався з західними журналістами про російсько-українську війну. Заявлена президентом стратегічна мета з відновлення кордонів 1991 року не змінилася та не зміниться.
Володимир Зеленський назвав захист Сходу та Півдня першочерговим завданням на цьому етапі війни з країною-агресоркою. Також президент України вказав на важливість захисту критичної інфраструктури України.
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Що може вплинути на успіхи ЗСУ
Зеленський перерахував обласні центри, порятунок яких є першочерговим на цьому етапі російсько-української війни.
Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист Сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, Сходу і Півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни,
– сказав український лідер.
За його словами, швидкість досягнення успіху залежатиме від західної військової допомоги для України. Глава держави закликав партнерів дати нашим захисникам озброєння. Зокрема він попросив німецькі крилаті ракети Taurus. Вони мають дальній радіус дії та вміють вибухати глибоко всередині цілі.
У матеріалі зауважується, за допомогою Taurus Україна зможе зруйнувати Кримський міст, який обійшовся російським загарбникам у 4 мільярди доларів. У випадку знищення цієї незаконно збудованої у Керченській протоці переправи тимчасово окупований Крим стане фактично ізольованим від Росії.
Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт,
– зазначив президент.
Як пише видання, Зеленський припускає, що Німеччина – це "не єдина західна держава, що стоїть на його шляху". Також у матеріалі зауважується, що український лідер більше не встановлює тимчасові рамки та не обіцяє, скільки своїх тимчасово захоплених Росією територій Україна зможе деокупувати у 2024 році.
Інші заяви президента України
- Під час інтерв'ю Зеленський порівняв Владіміра Путіна з твариною. Він попередив західну аудиторію, що диктатор може "з'їсти на обід" ЄС та НАТО, якщо відчує їхню слабкість.
- За його словами, у разі програшу України президент Росії перенесе бойові дії до Заходу. Український лідер закликав партнерів продовжити підтримку нашої країни.
- Крім цього голова держави вкотре висловився щодо переговорів з країною-агресоркою. Як пояснив Зеленський, Кремль може посилати сигнали про бажання заморозити російсько-українську війну хіба що задля отримання паузи та відновлення сил з подальшим продовженням агресії.
- Також український лідер дав зрозуміти, що наші воїни й надалі намагатимуться проводити операції у Чорному морі та у тимчасово окупованому Криму. Зеленський натякнув, що у 2024 році саме у цих місцях можуть розгорнутися основні битви, які у разі успіху справлять велике враження на світ та завдадуть ударів по пропаганді Кремля.