Зеленський назвав попередню умову для особистої зустрічі з Путіним

Президент України знову заявив про готовність до зустрічі з Путіним. Проте для цього спершу потрібно досягти припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Україна пропонує Росії припинення вогню до зустрічі лідерів

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не готові до припинення вогню. Принаймні рівень їхньої делегації не здатен це вирішити.

Вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі нам про це сказали. Питання припинення вогню іншого рівня,

– вказав президент.

Президент України озвучив свою пропозицію для росіян: припинення вогню до зустрічі лідерів.

Водночас Зеленський зазначив, що готовий прийняти будь-яку пропозицію щодо місця зустрічі від Росії – Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Україна пропонує зустріч з понеділка у будь-який день.

Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що, якщо немає ніякого порозуміння, якщо немає бажання і поглядів, як це завершити – то припинення вогню завершиться у цей же день,

– вказав український лідер.

Якщо ж зустріч Зеленського і Путіна покаже, що країни можуть продовжувати діалог і готові до відповідних кроків – то режим припинення вогню продовжать з американським моніторингом та гарантіями.

Також Володимир Зеленський прокоментував те, що Росія не передавала свій "меморандум" до зустрічі у Стамбулі 2 червня. За його словами, увесь цей театр для того, щоб продемонструвати штучну дипломатію, щоб Україна приїхала. Побачивши текст Україна мала право відмовитися від зустрічі.