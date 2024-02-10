Заступники Сирського, розмова з Макроном та обстріл Харкова: деталі звернення Зеленського

У традиційному вечірньому зверненні 10 лютого Володимир Зеленський назвав прізвища заступників Сирського і Баргилевича. Також Зеленський відреагував на обстріл Харкова.

Після призначення Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ чекали на призначення його заступників і заступників нового голови Генштабу Анатолія Баргилевича. Увечері 10 лютого Зеленський виклав пост, де йшлося про продовження оновлення в Силах оборони та зміни. Вочевидь, ішлося саме про нові призначення.

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Хто став заступником Сирського і Баргилевича

Заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики в нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.