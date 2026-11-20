Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Український лідер пояснив, як подібні слова впливають на поведінку очільника Кремля.

Про це український лідер заявив у коментарі CNN.

Як Зеленський відреагував на слова Трампа про Путіна?

20 листопада журналісти запитали українського президента, чи не сприймає Путін слова Трампа як дозвіл продовжувати агресію проти України.

Зеленський відповів, що подібні заяви можуть створювати в російського диктатора відчуття безкарності.

Якщо ви говорите про Путіна… ніби він друг… звичайно, він не відчуває, що є вбивцею, він не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати,

– наголосив президент.

За словами Зеленського, Путін прагне повністю знищити Україну.

Звісно, як називати Путіна – це справа президента Трампа… Для нас він – ворог, і, звісно, для нас він – вбивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він – вбивця, бо він вбиває,

– заявив український лідер.

Чи вважає Зеленський США ефективним посередником?

Попри критику висловлювань Трампа, Зеленський переконаний, що саме Сполучені Штати мають найбільше можливостей впливати на Кремль.

Президент зазначив, що Путін, на його думку, готовий прислухатися до США та Китаю. Водночас Пекін наразі не демонструє бажання брати активну участь у мирному процесі.

Зеленський наголосив, що Вашингтон залишається найсильнішим можливим посередником у переговорах між Україною та Росією, оскільки має важелі впливу на російського диктатора.

Що саме Трамп сказав про Путіна?

19 листопада перед початком зустрічі в китайському Шеньчжені Дональд Трамп зайшов до зали разом із держсекретарем Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Побачивши Путіна, американський президент усміхнувся і сказав: "Хто він? Він мій друг". Після цього Трамп потиснув руку російському диктатору.

Ці слова викликали критику серед американських та європейських політиків.

Нагадаємо, раніше лідер США заявляв, що керівники України та Росії мають порозумітися, попри складні взаємини та протилежні характери.