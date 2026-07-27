"Ситуація для нього справді складна": Зеленський сказав, чого боїться Путін

Українські удари по Росії змушуть тамтешнє населення дедалі сильніше відчувати наслідки війни, яку розв'язав Кремль. Саме цього насправді боїться Володимир Путін.

Про це президент України сказав в інтерв'ю для Sky News.

Що є найбільшим страхом Путіна?

За словами Володимира Зеленського, через українські удари по НПЗ та російській логістиці глава Кремля зіткнувся з великою кількість внутрішніх проблем.

Люди питають: "Де бензин? Що робити? Як жити без логістики? Без дизельного пального?" Тому ситуація для нього (Путіна – 24 Канал) справді дуже складна,

– сказав президент.

Він додав, що Путін боїться власного суспільства, внутрішніх викликів, незручних запитань до себе та настроїв усередині країни.

Окремо Зеленський підкреслив, що російський диктатор не готовий зупинити війну. За даними розвідки, він планує посилити приховану мобілізацію після 21 вересня. Попередньо, Путін хоче мобілізувати 300 – 500 тисяч нових солдатів.

Крім того, Москва хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. До їх прийому у Воронезькій області агресор готується ще з червня.

22 липня Держдума Росії підтримала закон, який дозволяє підписувати контракти з міноборони навіть людям із непогашеними судимостями, зокрема за наркозлочини та участь в організованих злочинних угрупованнях.

Також у Росії розширюють правила цивільної оборони на випадок мобілізації та воєнного стану. В ISW вважають, що Кремль готується до можливого оголошення мобілізації та протестів у зв'язку з цим.