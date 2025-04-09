9 квітня, 20:38
Зеленський назвав умову, за якої Україна готова обміняти захоплених у полон китайців
Україна може обміняти нещодавно захоплених у полон громадян Китаю, але лише на українських захисників, які наразі перебувають у російському полоні.
Відповідну заяву у середу, 9 квітня, зробив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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