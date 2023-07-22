Залежить від США: Зеленський назвав зброю, яка необхідна ЗСУ на фронті

Росія зберігає перевагу на полі бою завдяки кількості озброєння, а також більш сучасним літакам, аніж в України. Україна ж хоче відновити паритет, щоб на полі бою головною перевагою наших воїнів була не тільки мотивація.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Відповідаючи на питання, чи має Україна можливість поповнювати запаси дронів, глава держави сказав, що "Україна не вирішила деякі питання щодо відповідних дефіцитних і кричущих видів зброї".

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Україні потрібна далекобійна зброя і літаки

Президент звернув увагу на далекобійну зброю та артилерію, яка потрібна українським військовим.

Не хочеться, коли на полі бою проти Росії за свою землю головна наша перевага – наша мотивація. Все ж таки б хотілося, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, а бажано, щоб були кращі,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що західна зброя краща за російську. Однак він зазначив, що в України менше зброї, аніж у Росії. Через це президент сказав, що потрібно, щоб в Україні принаймні був баланс у далекобійності.

"Цього нам дійсно не вистачає", – додав Зеленський.

Росія переважає Україну у повітрі

Президент нагадав, що Україна давно порушує тему необхідності далекобійної зброї. Він висловив сподівання, що США розв'яжуть ці питання.

Ми будемо вірити, надіятися і дякувати, якщо США вирішать це питання. І на сьогодні це факт, що це залежить від лідера оборонної допомоги – від США,

– сказав Зеленський.

Крім того, глава держави звернути увагу на те, що Росія переважає Україну у повітрі. За його словами, Україні бракує літаків, наголосивши, що мовиться як про якість, так і про кількість.

Зеленський додав, що Україна вдячна, що світ розблокував питання тренування українських пілотів, яке розпочнеться у серпні.

"Але дуже важливо, щоб, окрім тренування, була сьогодні вже впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості", – резюмував він.

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