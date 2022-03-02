Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії за дні війни в Україні
Росія цинічно веде війну з Україну, вбиваючи мирних людей та окуповауючи наші території. Проте РФ втратить від цієї війни ще більше.
Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що чекає на Росію через війну в Україні, передає 24 канал.
До теми 147 годин оборони: окупантам все гірше вдається тримати боєздатність підрозділів, – Резніков
Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії
Він заявив, що неможливо отримати Україну ні ракетами, ні бомбами, ні танками, ні будь-якими ударами.
Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтеся у це число: майже шість тисяч загиблих росіян за шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо,
– заявив Зеленським.
Окрім того, за його словами:
- Прапор цієї держави більше не побачать на спортивних турнірах.
- Сучасна світова культура буде для них тепер закритою.
- Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу.
- Російські банки відключають від глобальної системи SWIFT.
- Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи.
"Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал – для них", – додав він.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!