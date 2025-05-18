Поступок не буде: Зеленський не відмовиться ні від Криму, ні від НАТО, – The Times

Росія вимагає від України вивід військ з частково окупованих територій і відмову від НАТО. США готові офіційно визнати за окупантами Крим. Попри тиск з боку Вашингтону і Москви, Володимир Зеленський не має намірів відмовлятися від жодного шматочка української території і права нашої країни самостійно будувати власне майбутнє.

Видання The Sunday Times поспілкувалося з найближчими соратниками українського президента. Ті розповіли, що Володимир Зеленський не планує переносити свої "червоні лінії", передає 24 Канал.

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Зеленський рішуче відстоює свої "червоні лінії"

Український лідер неодноразово однозначно заявляв, що Україна не визнає окуповані території російськими, зокрема Крим. Так само Зеленський не думає поступатися правом України самостійно обирати своє майбутнє, зокрема щодо членства в НАТО.

Політик і надалі розраховує отримати гарантії безпеки, які б унеможливили майбутню російську агресію — такі, що передбачають зобов'язання міжнародних партнерів підтримувати суверенітет країни в довгостроковій перспективі.

За відсутності таких домовленостей українські чиновники кажуть, що доведеться продовжувати боротьбу незалежно від підтримки з-за кордону, сподіваючись пережити Путіна.

Нагадаємо, що 16 травня під час прямих переговорів у Стамбулі Росія та Україна домовилися підготувати документи з умовами для припинення вогню. У США сподіваються, що вони не матимуть розбіжності, які неможливо буде подолати.