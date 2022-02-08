Зеленський неочікувано змінив посла України в Польщі

Президент України Володимир Зеленський несподівано провів так звану "ротацію" послів у Польщі. Він звільнив попереднього та призначив нового дипломата.

Відповідні укази президента датуються 8 лютого. Новим очільником дипломатичного відомства України в Польщі став Василь Зварич.

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Що відомо про дипломатів

Досі посаду обіймав Андрій Дещиця. Він працював у Польщі з 13 жовтня 2014 року. Також до призначення 4 місяці був міністром закордонних справ України.

Представляв Україну на чотиристоронніх Женевських переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту між Росією та Україною. Участь тоді брали дипломатичні представники України, ЄС, США та Росії.

Василь Зварич був директором другого територіального департаменту МЗС України. Також обіймав посаду заступника директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ. До того ж, був радником-посланником посольства України в Польщі.

Відносини Польщі та України

Очільник Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО. Це він сказав під час спільного брифінгу з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Також МЗС Польщі спростувало фейки, які поширюють про відносини з Україною. У повідомленні мовиться, що дезінформація не розділить держави. Адже були вкиди про те, що у Польщі нібито є "імперські амбіції" щодо України.

Держави мають на меті збудувати спільний газопровід, щоб збільшити поставки газу між країнами. Варшава неодноразово заявляла, що "Північний потік-2" Росія може використовувати як зброю.

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