ППО та оборонна співпраця: Зеленський прибув із візитом до Нідерландів

Володимир Зеленський 28 жовтня прибув із візитом до Нідерландів. Ключовими темами низки зустрічей стануть посилення протиповітряної оборони України, а також оборонне й економічне співробітництво.

Про це повідомив президент України.

Пріоритети переговорів

Володимир Зеленський заявив, що прибув до Нідерландів з командою. Там у нього спершу запланована зустріч із прем'єр-міністром Робом Єттеном.

Нідерландський уряд повідомив, що спершу Зеленський з прем'єром Єттеном поспілкуються віч-на-віч, після чого проведуть переговори у розширеному складі за участю делегацій. До обговорень також долучаться міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус та очільник МЗС Том Берендсен.

Далі за графіком – зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній. А ввечері 28 жовтня король Нідерландів Віллем-Александр прийме Зеленського в королівському палаці в Гаазі.

Під час візиту сторони зосередяться на поглибленні безпекової взаємодії та всебічній допомозі Києву.

Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України,

– повідомив глава держави.

Прибуття Зеленського до Нідерландів: дивіться відео

Того ж дня Нідерланди передбачили 1,2 мільярда євро на наступні три роки задля відновлення енергетики та підтримки інфраструктури України.