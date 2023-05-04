Лідерка партії в Нідерландах не буде на зустрічі з Зеленським: заявила про "недоречний" день

Лідерка нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) заявила, що вона не прийде на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Каролін ван дер Плас запевнила, що вона вже повідомила про це президента Палати.

Свою позицію політикиня аргументувала тим, що в Нідерландах 4 травня вшановують пам'ять цивільних осіб і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та під час інших військових операцій. Саме тому, за словами політикині, мовиться про "недоречний" день.

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Що відомо про позицію лідерки партії в Нідерландах

4 травня... 1 день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ загиблих на війні. 1 день. ЦЕ має бути у фокусі 4 травня! А не Зеленський. Те, що цей візит має відбутися саме ЗАРАЗ, я вважаю дуже недоречним,

– написала Каролін ван дер Плас.

Вона запевнила, що поінформувала президента Палати на початку тижня, що не прийде на зустріч із Володимиром Зеленським.

Зеленський у Нідерландах

За даними ЗМІ, літак з президентом України орієнтовно після 1:00 4 травня приземлився у Нідерландах. Володимир Зеленський вранці 4 травня має вирушити до Гааги, а саме у Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Володимира Путіна та "уповноваженої при президентові з прав дитини" Марії Львової-Бєлової.

Про повний план візиту президента України не повідомляли. Проте відомо, що український лідер виступить у Гаазі з промовою "Немає миру без справедливості".

Станом на ранок 4 травня невідомо, чи Володимир Зеленський братиме участь в траурних заходах в День пам'яті та поминання.

Зеленський відвідав Фінляндію

Президент України 3 травня здійснив четвертий візит за кордон з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Володимир Зеленський взяв участь у саміті між країнами північної Європи та Україною. У заяві саміту країни Північної Європи підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що цей візит є спробою сформувати коаліцію держав, які підтримують вступ України в НАТО.